Разом із терміналом буде створено мережу автодоріг і залізничних шляхів.

Угорщина побудує третій термінал в аеропорту Будапешта і розвиватиме автомобільні та залізничні маршрути, що зв'язують його зі столицею. Міністр економіки Угорщини Мартон Надь заявив, що уряд прагне перетворити аеропорт на великий хаб.

Видання Reuters пише, що угорська державна компанія Corvinus Zrt. і французький співінвестор Vinci Airports придбали аеропорт Будапешта минулого місяця. Corvinus Zrt. є мажоритарним власником із часткою у 80%, тоді як його французький партнер володіє іншою частиною.

За оцінками нових власників, новий термінал буде готовий не раніше 2032 року. За цей час також мають побудувати нові автошляхи та залізничні колії навколо нього, що обійдеться приблизно у 2 мільярди євро.

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Надь також повідомив, що уряд веде переговори з Катарським інвестиційним управлінням про купівлю останнім частки в аеропорту в розмірі менше 10%.

Міністр додав, що додаткові податки на авіакомпанії будуть поступово скасовані з початку наступного року. Йдеться про додаткові податки на авіакомпанії в розмірі 82,28 мільйона доларів, про які оголосили 2022 року, щоб заткнути дірки в бюджеті. Це передбачало стягнення податку в розмірі від 10 до 25 євро з пасажирів, які вилітають з Угорщини, і було розкритиковано авіакомпаніями.

Як дістатися до аеропорту - поради українським туристам

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох нових міжнародних ліній з України, які доставлять пасажирів в аеропорти трьох сусідніх країн.

Зокрема, повідомляє пресслужба перевізника, автобус "Київ-Кишинів" через Білу Церкву, Умань та Одесу доправить українців до аеропорту Кишинева. Рейс "Трускавець-Модлін" через Дрогобич, Стрий, Львів та Варшаву доправить пасажирів до другого аеропорту польської столиці.

Тим часом автобус "Вінниця - Будапешт" довезе українців до аеропорту угорської столиці, роблячи також зупинки в таких містах, як Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Калуш, Стрий, Мукачево та Ужгород.

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