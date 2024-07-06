Міністр транспорту Італії заявив, що аеропорт перейменують на честь Берлусконі.

Головний аеропорт Мілана перейменують на честь колишнього прем'єр-міністра Італії та бізнес-магната Сільвіо Берлусконі.

Видання Reuters пише, що під час виступу на конференції на півдні Італії міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що управління цивільної авіації схвалило прохання регіону Ломбардія про перейменування аеропорту Мальпенса на честь Берлусконі.

"Оскільки остаточне рішення залишається за міністром транспорту, я думаю, що все пройде успішно", - сказав Сальвіні, лідер правої партії "Ліга" і давній соратник Берлусконі.

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"На згадку про мого друга Сільвіо, великого бізнесмена, великого міланського громадянина і великого італійця", - написав Сальвіні на соціальній мережі X під фотографією Берлусконі та аеропорту Мальпенса.

Смерть Берлусконі - головні новини

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя. Зазначається, що Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди він повернувся 9 червня. Його повторно госпіталізували після виписки з лікарні, де він понад шість тижнів лікувався від легеневої інфекції, пов'язаної з хронічною лейкемією.

Тіло Берлусконі кремували, а його прах перенесли в сімейний мавзолей на території його вілли в північному місті Аркоре.

Він очолював чотири уряди на чолі своєї правоцентристської партії Forza Italia і був однією з найбільш суперечливих фігур сучасної Італії.

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