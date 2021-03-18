Зокрема, сторони домовилися співпрацювати в розробці цифрових рішень для обміну дозволами на міжнародні автоперевезення.

Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту і комунікацій Литви домовилися про співпрацю у сфері розвитку пасажирських і вантажних залізничних перевезень, а також у розробці цифрових рішень для обміну дозволами на міжнародні автоперевезення.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

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Зокрема, міністр інфраструктури Владислав Криклій окреслив головні пріоритети співпраці двох країн.

"Збільшення обсягів контейнерних перевезень і подальша лібералізація двосторонніх і транзитних автоперевезень - серед наших ключових пріоритетів співпраці", - цитує прес-служба слова міністра.

За його словами, це сприятиме подальшому збільшенню обсягів контейнерних вантажних перевезень поїздами комбінованого транспорту "Вікінг" і Containerships Train, а також підвищенню конкуренції в рамках перевезень вантажів транспортним коридором "Північ – Південь".

Крім цього, співпраця двох країн у розробці цифрових рішень для обміну дозволами на міжнародні автоперевезення дозволить проаналізувати правові та технологічні можливості отримання таких дозволів в електронному форматі.

Також сторони домовилися активно підтримувати проект перевезення напівпричепів за маршрутом Одеса - Клайпеда; докладати зусилля, спрямовані на визнання українських морських портів Чорного моря Південними воротами Литви, а Клайпедського державного морського порту - Північними воротами України; визначити необхідність відновлення руху залізничним маршрутом "Чотири столиці" після карантину; сприяти поглибленню співпраці для обміну знаннями, досвідом і баченням ефективних, результативних і раціональних рішень в області залізничного транспорту.

Що цьому передувало

У січні 2021 року Криклій заявив, що збільшення обсягів контейнерних перевезень є одним з ключових пріоритетів співпраці України та Литви.

Раніше в січні литовська вантажна компанія LTG Cargo, що є частиною найбільшої залізничної компанії в Прибалтиці Lietuvos Gelezinkeliai (LTG), відкрила в Україні дочірню компанію LTG Cargo Ukraine для реалізації стратегії міжнародного розвитку і розширення своєї діяльності.

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Автор: Павло Степанець