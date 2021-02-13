Також Україна і Євросоюз планують започаткувати кібердіалоги та діалоги високого рівня з питань космічного співробітництва.

Україна перша з держав за межами Євросоюзу отримає доступ до навігаційної послуги Safety of Life.

Читайте такожВідродження регіональної мережі аеропортів в Україні: скільки коштує і що чекати пасажирамПро це повідомляється на Урядовому порталі за підсумками візиту до Брюсселя прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який очолював українську делегацію і брав участь у засіданні Ради асоціації Україна - Євросоюз.

Зазначається, що Шмигаль привітав наміри ЄС надати Україні — першій країні за межами ЄС — доступ до навігаційної послуги Safety of Life для українських рятувальних служб, аеропортів та транспорту.

Також повідомляється, що 11 лютого прем’єр-міністр обговорив з виконавчим віце-президентом Європейської комісії у справах Європи, придатної до цифрової ери, Маргрет Вестагер співпрацю України та ЄС у цифровій сфері, кібербезпеці та промисловості.

Шмигаль підкреслив, що уряд України послідовно працює над цифровою трансформацією та подякував Єврокомісії за підтримку урядових ініціатив, зокрема, сприяння розвитку електронного урядування в Україні.

«Наша мета — інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС», — наголосив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також нагадав про домовленість спільно працювати над укладенням Угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг.

«Ми узгодили відповідний план дій. Розраховуємо на його вчасну імплементацію і підписання Угоди в найближчі роки», - сказав він.

Крім того, Шмигаль порушив питання укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), відзначивши, що це залишається стратегічним пріоритетом України у співпраці з ЄС.

Глава уряду подякував ЄС за зусилля щодо організації експертної місії з попереднього оцінювання української інфраструктури якості. Він додав, що позитивні висновки місії дадуть можливість перейти до організації офіційної оціночної місії ЄС та забезпечити прогрес на шляху до укладання Угоди АСАА.

«Прагнемо прискорити процес початку переговорів щодо укладення Угоди ACAA, адже це сприятиме відновленню нашої економіки у постпандемійний період», — підкреслив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр України та виконавчий віце-президент Єврокомісії обговорили започаткування кібердіалогів вже у першому півріччі 2021 року та діалогів високого рівня з питань космічного співробітництва.

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Автор: Вікторія Токарєва