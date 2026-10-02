Чи справді українські F-16 у катастрофічному стані: заява МЗС

Міжнародні партнери України тепер навіть швидше проводять капітальний ремонт літаків, кажуть у міністерстві.

У Міністерстві закордонних справ України спростовують твердження західних медіа про те, що українські багатоцільові винищувачі F-16 мають низький рівень справності. Про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив у мережі X.

Він зазначив, що Україна інтенсивно використовує свій парк F-16 у складних умовах. Крім того, йдеться, в Україні завжди розуміли, що підтримувати ці літаки в боєздатному стані буде непросто, зокрема тому, що деякі компоненти для цієї ранньої модифікації F-16 уже не виробляють і знайти їх дедалі важче.

"Утім, нещодавні повідомлення про нібито катастрофічно низький рівень справності літаків і надто тривалі терміни обслуговування не відповідають дійсності. Наші промислові партнери не лише й далі передають літаки після капітального ремонту, а й роблять це дедалі швидше", - наголосив Тихий.

Відео дня

Він підкреслив, що терміни обслуговування скорочуються, а не зростають. При цьому, за його словами, в Україні повністю довіряють промисловим партнерам і впевнені, що вони зможуть ще більше вдосконалити процеси обслуговування.

"Це дасть змогу забезпечити максимальну боєготовність і справність F-16 упродовж зимових місяців, коли ці спроможності будуть потрібні найбільше", - впевнений Тихий.

Як зауважив речник, жодні повідомлення не мають підривати довіру до міжнародного фінансування, яке забезпечує обслуговування F-16 чи ставити під сумнів потребу в нових F-16 з арсеналів країн-партнерів.

"Ми не маємо дозволити дезінформації послабити цю життєво важливу підтримку. Модернізація та обслуговування нашого парку F-16 і надалі залишаються ключовими для захисту повітряного простору України та її людей", - заявив Тихий.

Що цьому передувало

Нещодавно видання The Wall Street Journal поширило інформацію, що Україна зіткнулася з проблемою технічного обслуговування винищувачів F-16, яка може послабити її протиповітряну оборону на тлі зростання кількості російських реактивних безпілотників. Зокрема, тоді стверджувалося, що затримки з обслуговуванням у Бельгії призвели до того, що значна частина українського парку F-16 не може виконувати бойові завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: