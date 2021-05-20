Відсьогодні кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів.

Сьогодні набрав чинності акт, згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія певних категорій на британський відповідник без необхідності отримання тимчасового британського посвідчення водія, а також складання теоретичного та практичного іспитів.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, про це заявив очільник відомства Арсен Аваков.

Міністр пояснив, що з моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.

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Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.

Аваков зазначив, що акт «The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021» - результат майже п’ятирічної роботи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства закордонних справ України з британськими колегами щодо оцінки відповідності стандартів підготовки водіїв у двох країнах.

Інформація щодо процедури обміну посвідчень водія доступна за посиланням.

Наразі Україна працює над запровадженням аналогічних умов обміну посвідчень водія громадян Великої Британії, які проживають в нашій державі.

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Автор: Інна Андаліцька