Визначено коридор з глибинами на рівні 15-22, 5 метра для безпечного заходу торгових суден у порти.

Україна визначила коридор з глибинами на рівні 15-22, 5 метра для безпечного заходу торгових суден в чорноморські порти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" в рекордні терміни провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпеку для судноплавства морського коридору між західним кордоном району незаконних навчань РФ і Дністровською банкою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, завдяки спільним зусиллям і швидкому реагуванню Україна не допустила блокування роботи чорноморських портів.

"Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід по Одеській затоці. За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість судів дотримувалися рекомендацій і використовували морський коридор, минаючи зону незаконних військових навчань РФ", – цитує міністра його прес-служба.

Оперативна інформація за результатами гідрографічних робіт ДУ "Держгідрографія" вже оголошена в прибережних попередженнях України та буде опублікована в повідомленнях мореплавців.

"З метою допомогти капітанам більш надійно прокладати маршрут судна з урахуванням опади та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти з докладною інформацією про стан глибин в морському коридорі. Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору", - сказано в повідомленні.

Ситуація вздовж українського узбережжя:

Росія через морські навчання заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона діє з 23:00 (за київським часом) 13 лютого і до 23: 00 (за Києвом) 19 лютого, коли ці навчання повинні завершитися.

11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден в українські порти в Чорному морі буде заблокований на період військових "навчань" РФ.