Користувачі сплатили майже 5 тисяч штрафів.

Через мобільний застосунок «Дія» на сьогодні сплачено боргів та штрафів на загальну суму в 6 млн грн.

Читайте такожДія City стане платформою для зростання IT-сектора в Україні - заступник міністра цифрової трансформації Борняков

Про це повідомляється у Telegram-каналі застосунку. Зокрема, сплачено 3,8 тисяч боргів загальною сумою в 4,2 млн грн, а також 4,9 тисяч штрафів на 1,8 млн грн.

Наголошується, що аби отримати відповідний функціонал, користувачі мають оновити «Дію» до версії 2.0.

В додатку доступні перегляд і сплата штрафів за порушення ПДР (фото- та відеофіксація). А також перегляд і сплата боргів за виконавчими провадженнями.

Користувачі можуть відстежувати зміну статусу заборгованості або штрафу. Квитанція про оплату зберігається в застосунку.

Бета-тест функціоналу зі сплати штрафів та боргів розпочався в «Дії» наприкінці вересня. Тоді ж в бета-тесті додатку з’явилось електронне свідоцтво про народження.

Держава у смартфоні

На початку року Міністерство цифрової трансформації провело презентацію мобільного додатку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова грамотність».

Додаток "Дія" - це спеціально розроблений додаток в рамках проекту за діджиталізації державних послуг, створене для громадян України. У цьому додатку можна зберігати оцифровані версії своїх документів.

Наразі користувачам додатку доступна можливість використовувати низку цифрових версій документів за допомогою смартфону: електронні паспорти (закордонний та ID-картка), студентський квиток, водійське посвідчення, поліс цивільного автострахування,свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про народження, тощо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров