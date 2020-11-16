У разі прийняття закону доведеться платити за авто вартістю у 200 мінімальних зарплат (1,2 мільйона гривень) і віком до 8 років.

В Україні з 2021 року можуть різко збільшити податок на купівлю легкових автомобілів.

Про це повідомляє Перший Діловий.

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Зазначається, що депутати від парламентської більшості підготували законопроект про зміну податкової ставки на легкові авто.

Зараз українці платять податок за машини вартістю 2,25 млн гривень — 375 мінімальних зарплат. За підрахунками, це становить 25 тисяч гривень на рік. Крім цього, податок за авто старше 5 років не береться.

За новим документом, оподаткування автомобілів посилюється. У разі прийняття закону доведеться платити за авто вартістю у 200 мінімальних зарплат (1,2 млн грн) і віком до 8 років.

Підрахунки показують, що річний податок збільшиться до 36 тисяч гривень. Депутати вважають, що це компенсація за ліквідацію акцизу за розмитнення авто.

Нові правила і штрафи

З 1 жовтня 2020 року водії в Україні мають дотримуватися правил їзди з увімкненими фарами або ходовими вогнями поза населеними пунктами.

12 листопада 2020 року стало відомо про те, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху.

13 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть ввести новий штраф, оскільки МВС хоче саме встановлювати терміни для "перевзування" авто.

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Автор: УНІАН