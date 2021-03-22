"Укрзалізниця" обмежуватиме висадку/посадку в "червоних зонах" виключно за рішенням Державних або регіональних комісій — автоматичного транспортного локдауну по Києву не буде.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзализниці".
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Так, обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння до переліку «червоних зон» за рішенням МОЗ.
Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, а відтак, жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту.
Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня.
Що цьому передувало
У Києві жорсткий карантин ввели з 20 березня на три тижні.
22 березня Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон".
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