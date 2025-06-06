Потяги проїдуть без зупинки по станції Видубичі.

"Укрзалізниця" попередила українців про запізнення низки поїздів. Його спровокував нічний удар окупантів.

"Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку слідуватимуть резервним маршрутом через Фастів", - деталізували в "Укрзалізниці" та додали, що відповідно поїзди прослідують без зупинки по станції Видубичі.

На Київ:

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785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

79 Дніпро - Львів;

119 Дніпро - Хелм;

37 Запоріжжя - Київ.

Із Києва:

732 Київ - Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ - Черкаси.

На підприємстві попередили, що внаслідок об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин.

Нічний удар по Україні

Уночі окупанти вдарили по низці областей дронами та ракетами. Повітряну тривогу було оголошено по всій Україні. У кількох регіонах працювали засоби протиповітряної оборони.

На ранок стало відомо, що прильоти зафіксовано в Києві, Луцьку, Тернополі.

У столиці пошкоджень зазнали колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.

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