В компанії зазначили, що також затримаються зворотні рейси.

Український залізничний гігант "Укрзалізниця" повідомила про багатогодинні затримки потягів через обстріли енергетичної інфраструктури. В компанії зазначили, що енергетики всю ніч займалися усуненням аварій.

В пресслужбі заявили, що вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня.

Найбільші затримки наразі мають такі поїзди:

Відео дня

120 Дорогуськ – Дніпро затримка на 7 годин 46 хвилин;

64 Львів – Харків - на 7:44;

6 Ясіня – Запоріжжя - на 5:24;

95 Київ – Рахів - на 5:23;

18 Ужгород – Харків - на 5:06;

7 Київ – Чернівці - на 5:03.

В компанії зазначили, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше щонайменше на годину:

17 Харків – Ужгород;

93 Харків – Хелм;

120 Дорогуськ – Дніпро.

Точний час відправлення оголошуватиме диктор на вокзалах.

Українська залізниця – останні новини

У серпні стало відомо, що в "Укрзалізниці" розглядають тарифні зміни на пасажирські перевезення. Зокрема, після війни вартість квитків може залежати від популярності маршрутів та часу доби, тобто розглядається можливість відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб вони регулювалися ринком залежно від попиту.

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