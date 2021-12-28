Затримуються деякі пасажирські та міські потяги.

В "Укрзалізниці" попередили, що через погодні умови затримуються деякі пасажирські та приміські поїзди.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно.

Читайте також"Тисяча Зеленського": стало відомо, скільки українці витратили на залізничні квитки"Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка", - повідомили в компанії.

В УЗ перепрошують за вимушену затримку. Новини про затримку потягів оновлюватимуть на офіційних каналах зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що через падіння дерева на колію на ділянці в Закарпатській області, що призвело до сходження локомотива, затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: