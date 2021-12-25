Мова йде про потяги Київ - Рахів, Одеса - Рахів та Харків - Рахів.

Через падіння дерева на колію на ділянці в Закарпатській області, що призвело до сходження локомотива, затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Про це у Telegram повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що потяг №55 Київ - Рахів затримується на 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова, потяг №95 Київ - Рахів затримується на 40 хвилин по Ворохті.

Читайте такожШтори у жирних плямах: "Укрзалізницю" висміяли за "ганчірки для витирання рук" (фото)Крім того, потяг Одеса - Рахів затримується на 2 години 5 хвилин по Ясіні, а потяг Харків - Рахів відправився з затримкою на 43 хвилини з Івано-Франківська.

"Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в "Укрзалізниці" знайшли новий спосіб нажитися на пасажирах: продали квитки на відсутні вагони.

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