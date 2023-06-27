Квитки вже доступні в застосунку перевізника, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

АТ "Укрзалізниця" відреагувало на попит пасажирів та призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ - Львів.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзд зручно відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Зазначається, що поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу", з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

Відео дня

В УЗ також відмітили, що для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд є зручною пересадочною опцією, щоб дістатись Львова. Так, в напрямку Львова можна пересісти на поїзд №191/192 з поїздів №79 Дніпро - Київ, №38 Запоріжжя - Київ та №63 Харків - Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках). Так само в зворотному напрямку можна здійснити пересадку з поїзда №192/191 на поїзди №64 Київ - Харків та №80 Київ - Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин).

Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Війна в Україні та "Укрзалізниця"

У 2022 році "Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток для продажу квитків та інформування пасажирів.

З листопада 2022 року в додатку "Укрзалізниці" з'явилася можливість придбання квитків на міжнародні рейси.

18 квітня 2023 року "Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки.

12 червня АТ "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрило продаж квитків до жіночих купе.

26 червня стало відомо, що "Укрзалізниця" ухвалила рішення про закриття частини залізничних станцій.

Вас також можуть зацікавити новини: