У Львові молоду пару вдарило струмом через спробу зробити селфі на залізничній цистерні

Дівчина перебуває у тяжкому стані, стан молодого чоловіка – середньої тяжкості.

У Львові госпіталізовано юнака та дівчину, які дістали ураження струмом через спробу зробити селфі на залізничній цистерні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 13 грудня, близько 14.10 надійшла інформація про те, що на залізничній колії в районі станції «Підзамче» у Львові двоє молодих людей, хлопець та дівчина, отримали тілесні ушкодження внаслідок ураження електрострумом. Зараз вони госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози.

У поліції наразі встановлюють, чи є постраждалі молоді люди жителями Львова чи з іншого регіону.

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Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку. На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події та особи травмованих.

Як повідомив координатор ГО «Варта-1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, молода пара робила селфі та залізла на цистерну. Їм обом приблизно по 20 років. Дівчина сильно постраждала, чоловік менше. Їх госпіталізували.

Як повідомили кореспонденту УНІАН медики, дівчина перебуває у тяжкому стані, стан молодого чоловіка – середньої тяжкості.

За інформацією джерел, молода пара робила селфі на цистерні з бензином вантажного поїзда.