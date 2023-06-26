Згідно зі статистикою, в структурі УЗ 1402 залізничних станцій, близько 70 з них будуть закриті.

"Укрзалізниця" ухвалила рішення про закриття частини залізничних станцій. В цілому буде закрито близько 5% станцій.

Про це в інтерв'ю Rail.insider заявив член правління В'ячеслав Єрьомін, зазначивши, що закриття торкнеться станцій, які не працюють понад п'ять років. Замість частини станцій планується побудувати вантажні хаби.

"У нас є чітке розуміння закриття взагалі непрацюючих станцій. Плануємо це робити. Наголошую, йдеться не про малодіяльні, а про ті ділянки, які не використовувалися п'ять і більше років. Однак є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і знизили до 0,25%, однак такі витрати є", – зазначив Єрьомін.

Відео дня

За словами Єрьоміна, по кожній з таких станцій планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме ретельний аналіз.

"Нам не потрібна одна станція, на яку приїде один вагон. Ми створимо хаб, де буде 100 вагонів, а автомобілі зроблять першу та останню милю, довезуть до всіх точок вантаж. Не потрібно буде багато станцій, оскільки буде розумне логістичне рішення", – сказав Єрьомін.

Згідно зі статистикою, в структурі УЗ 1402 залізничних станцій, йдеться про закриття близько 70 з них.

Війна в Україні та нововведення в "Укрзалізниці"

У 2022 році "Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток для продажу квитків та інформування пасажирів.

З листопада 2022 року в додатку "Укрзалізниці" з'явилася можливість придбання квитків на міжнародні рейси.

18 квітня 2023 року "Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки

Вас також можуть зацікавити новини: