Станом на сьогодні застосунок завантажили понад 285 тисяч користувачів.

З 1 листопада 2022 року в застосунку "Укрзалізниці", який запустили влітку цього року, можна купити квитки на міжнародні рейси.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Зазначається, що відсьогодні у застосунку можна придбати квитки до Польщі (на рейси до Хелма, Перемишля та Варшави) та Молдови (поїзд "Київ – Кишинів", що почне курсувати з 5 листопада).

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Крім того, пасажир бачитиме всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

В прес-службі також додали, що станом на сьогодні застосунок "Укрзалізниці" завантажили понад 285 тисяч користувачів, які придбали через нього понад 270 тисяч квитків.

Як "Укрзалізниця" працює під час війни

11 серпня 2022 року "Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів, а 13 жовтня – запустила в чат-боті продаж абонементів на проїзд в електричках.

28 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси "Інтерсіті+", а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

"Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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