'Укрзалізниця' запускає нові 'Інтерсіті' до Одеси: як курсуватимуть

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ – Одеса – Дніпро.

"Укрзалізниця" призначає два нові швидкісні поїзди "Інтерсіті" та збільшує періодичність ще двох рейсів. Продаж квитків уже відкрито, повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що з 28 червня "Укрзалізниця" призначає новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро – Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який поєднає Дніпро та Одесу.

Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ – Одеса.

Відео дня

Крім того, УЗ збільшує періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ – Одеса та №748/747 Київ – Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох.

В компанії зазначили, що забезпечити призначення нових рейсів та збільшення періодичності курсування існуючих вдалося завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу.

Таким чином на літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ – Одеса – Дніпро.

"Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк. У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" - останні новини

Як писав УНІАН, "Укрзалізниця" увійшла в найпіковіший період 2026 року. Щодня залізнична компанія фіксує 340 тис. запитів на квитки і перевозить 80 тис. людей. Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток.

З 29 червня "Укрзалізниця" переходить на оновлений літній графік руху, адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків відкривається 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

Вас також можуть зацікавити новини: