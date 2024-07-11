Придбати квитки вже можна у застосунку УЗ, сайті, чат-боті та в касах вокзалів.

Державна "Укрзалізниця" збільшує кількість днів курсування додаткових регіональних поїздів між Львовом, горами та Чернівцями, повідомляє в Telegram пресслужба перевізника.

Починаючи з 12 липня регіональний поїзд №816/815 Коломия – Львів по пʼятницях розпочинатиме свій маршрут з Чернівців замість Коломиї. Відправлення о 05:32, Коломия 06:44-06:54, Івано-Франківськ 07:43-07:55, прибуття до Львова о 10:07.

Починаючи з 15 липня:

Відео дня

регіональний поїзд №816/815 Рахів – Львів курсуватиме ще й по понеділках. Відправлення з Рахова о 03:48, Івано-Франківськ 07:50-07:55, прибуття до Львова о 10:07. Поїзд проїжджатиме через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна та інші туристичні міста;

додатковий регіональний поїзд №818/817 Львів — Чернівці курсуватиме по понеділках. Відправлення зі Львова о 15:22, Івано-Франківськ 17:34-17:42, Коломия 18:35-18:37, Чернівці 19:53.

В УЗ також звернули увагу, що через коригування розкладу руху, 12 липня приміський поїзд №6438 Івано-Франківськ - Коломия відправиться з початкової станції о 05:27 замість 05:55.

Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки вже можна у застосунку УЗ, оновленому сайті, чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" – останні новини

Раніше повідомлялося, що через спеку металеві рейки можуть нагріватися до температури в понад 50°С. Це може спричинити деформацію колій та серйозну небезпеку для руху поїздів.

3 липня УЗ змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати перевантажений застосунок. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться незмінним.

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