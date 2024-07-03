Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться незмінним.

Державна "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди. Це має стабілізувати трохи перевантажений застосунок. Про це в Telegram повідомила пресслужба перевізника.

Вже завтра продажі стартуватимуть наступним чином:

польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) – старт продажів о 09:00, глибина – 20 діб до дати відправлення;

словацький та австрійський напрямки – о 08:00, глибина 20 діб;

молдовський напрямок – о 08:00, глибина 30 діб.

Зазначається, що всі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

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Крім того, починається поступове переведення продажу квитків на новий сайт, тому міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними. "Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи", – пояснили в УЗ.

Українська залізниця – останні новини

З 9 червня "Укрзалізниця" прискорила поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі скоротився на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ у Польщі.

УЗ через зростання попиту пасажирів на поїздки призначила додаткові потяги на деякі популярні напрямки.

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