Перевізник збільшує кількість місць на маршрутах через підвищений попит.

Державна "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на деякі популярні напрямки. Вони курсуватимуть у визначені дати. Причина – зростання попиту пасажирів на поїздки потягами. Про це в Telegram повідомила пресслужба перевізника.

Зазначається, що з 9 липня через день курсуватиме поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса. Він відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54. На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ (локомотивної тяги) з місцями 1-го та 2-го класу.

Також "Укрзалізниця" додає місця для поїздок між Києвом та Харковом. Так, з 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

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В держкомпанії зазначили, що квитки на всі рейси будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" – останні новини

У неділю, 30 червня, послугами "Укрзалізниці" скористались 100 000 пасажирів, що є новим добовим рекордом із залізничних перевезень. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації. Всього впродовж червня "Укрзалізниця" перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Державна "Укрзалізниця" вперше за п’ять років проіндексувала вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

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