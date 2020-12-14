Зокрема, затримуються два потяги "Укрзалізниці".

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" повідомила про збої в графіку руху поїздів у зв'язку зі складними погодними умовами.

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Відповідне повідомлення прес-служба компанії розмістила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У зв'язку зі складними погодними умовами та обмерзанням контактної мережі виникли незначні збої в графіку руху поїздів. Так, через негоду поїзд №712/711 Київ - Костянтинівка затримується в дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків затримується на 1 годину 20 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що залізничники роблять все можливе для усунення наслідків негоди.

"Працюють оперативні бригади по боротьбі з обмерзанням контактного проводу", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У Київській міськдержадміністрації попереджають про туман і ожеледицю протягом понеділка.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, в Україні сьогодні, 14 грудня, вдень на дорогах більшості областей, крім південно-східної частини, збережеться ожеледиця.

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Автор: Павло Степанець