Близько 45 пасажирів отримали травми. За попередньою інформацією загоряння сталося через обрив контактного проводу.

В Австрійських Альпах в тунелі поблизу міста Інсбрук загорівся потяг з пасажирами. Поїзд ÖBB виїхав з Відня в середу, 7 червня, ввечері і мав прибути в Амстердам в четвер, 8 червня, вранці.

Як повідомляє Kronen Zeitung, за попередньою інформацією загоряння сталося через обрив контактного проводу. Потяг, що перевозив пасажирів, також перевозив автомобілі, які і загорілися через пошкоджений кабель.

Близько 200 осіб були евакуйовані, 45 пасажирів отримали травми. "Пожежу було ліквідовано о 22:19, а Евакуація завершилася о 23:40 за місцевим часом", – сказав представник оператора австрійської залізниці ÖBB.

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ÖBB організував автобуси для подальшого транспортування, хоча в середу ввечері подорож до Гамбурга чи Амстердама не могла бути продовжена. Всіх, хто не потребував медичної допомоги, спочатку доставили автобусом в Інсбрук.

Для всіх були організовані місця для ночівлі, повідомили представники землі Тіроль. Однак у соціальних мережах з'явилася критика, що інформація про аварію не була передана вчасно.

Маршрут в тунелі був закритий до завершення робіт, а поїзди – перенаправлені.

Пожежі в поїздах

У лютому 2023 року в США розбився і загорівся потяг з хімікатами. Перекинулися і загорілися близько 10 вагонів, завантажених небезпечними речовинами.

У жовтні 2019 року в Пакистані через вибух газового балона загорівся потяг. Загинули 73 людини.

У грудні 2021 року у Львові загорівся потяг "Київ-Ужгород". Причиною пожежі стала електрощитова в купе провідників одного з вагонів.

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