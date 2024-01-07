На кордоні з Угорщиною та Румунією черг з вантажівок немає.

Після розблокування польськими перевізниками пункту пропуску "Медика –Шегині" відмічається інтенсивність руху вантажних транспортних засобів.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Він нагадав, що вчора близько 21 години був розблокований пункт пропуску Медика, що на території Польщі в сторону "Шегині". "Станом на ранок сьогодні звісно є черга – це десь 650 вантажівок, але інтенсивність руху після 21 години вечора ми вже відмічаємо. Бо, для прикладу, за минулу добу через цей напрямок на в’їзд в Україні перетнуло кордон лише 87 вантажно транспортних засоби, тобто під час блокування інтенсивності руху не було", - зазначив речник ДПСУ.

Демченко сказав, що залишаються заблокованими ще три напрямки " Рава-Руська - Гребенне", " Краківець -Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За його словами, на всіх цих трьох напрямках блокують рух представники польських перевізників - в чергах на всіх цих трьох напрямках в бік України станом на ранок перебувало десь 1400 вантажівок. "Найменше пропускається вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" - за минулу добу це було всього 77 вантажівок, які прослідували в напрямку України. Примітно є те, що це найбільший пункт пропуску, де можуть перетинати кордон за добу 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Коли наприкінці минулого року розблоковувався цей напрямок, то за добу могло перетнути кордон і 1500 вантажівок, 900 з яких слідувало на в’їзд в Україні", - поінформував речник ДПСУ.

Відео дня

Він розповів, що на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною рух для вантажівок не блокується. "За останній час ми навіть бачимо зменшення черг з вантажівок, які очікували на в’їзд в Україну. Залишається тільки трішки завантаженим напрямок пропуску Ужгород – це на кордоні Словаччиною- станом на ранок сьогодні десь близько 400 вантажівок перебувало в черзі для перетину кордону", - зазначив Демченко. При цьому додав, що на кордоні з Угорщиною та Румунією черг з вантажних транспортних засобів в бік України не відмічається.

Розблокування пункту пропуску з Польщею

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 січня уряд Польщі уклав угоду із фермерами, яка має завершити блокаду українського кордону польськими аграріями. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв, серед яких збереження низьких податків, надання субсидій та пільгових кредитів для фермерів.

О 21 годині 6 січня 2024 року, польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється тепер у звичайному режимі.

Вас також можуть зацікавити новини: