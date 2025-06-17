В Києві перекрили ряд вулиць / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

В Києві сьогодні, 17 червня, обмежили рух транспорту по деяким вулицям. Рішення прийнято у зв’язку з ліквідацією наслідків нічної російської ракетно-дронової атаки.

Київська міська військова адміністрація в своєму Telegram-каналі звернулася до водіїв з проханням заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням того, що рух наступними вулицями перекритий:

  • вул. Вацлава Гавела;
  • проспектом Повітряних Сил на ділянці від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу;
  • вул. Бориспільською на ділянці від вулиці Ялтинської до вулиці Старобориспільської;

  • вул. В'ячеслава Чорновола;

  • вул. Сирецькою;

  • вул. Миколи Василенка.

Зазначається, що прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений.

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В свою чергу "Київпастранс" повідомив нові тимчасові маршрути громадського транспорту.

Так, через пошкодження контактної мережі тимчасово призупинили рух трамваїв №15 і №22. 

Автобуси №51, №63 і №115 наразі курсують за наступним маршрутом:

  • від станції метро "Либідська" до вулиці Привокзальної;
  • від вулиці Космонавта Поповича до вулиці Привокзальної
  • від Контрактової площі до вулиці Привокзальної.

Автобус №14Т рухається від Контрактової площі до вулиці Василенка, далі дорога перекрита. 

Автобус №72 - вулицями Куренівською, Кирилівською і далі по маршруту, оминаючи Сирецьку вулицю. 

Рух проспектом Повітряних сил у напрямку аеропорту перекритий. Автобуси №78 їдуть тільки до Кільцевої дороги. 

Через перекритий рух на Чорновола автобуси №75 розвертаються на Кільцевій дорозі.

Нічна атака РФ 17 червня - головна інформація

В ніч на 17 червня російські загарбники завдали чергового масованого удару по Україні. Основною ціллю атаки був Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка, через ворожу атаку в Києві постраждало 55 людей. Рятувальники повідомляють про смерть ще 14 містян.

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