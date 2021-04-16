Мобільний додаток може викликати на парковку пересувну заправку.

В Об'єднаних Арабських Еміратах громадянам пропонують паливо через Мобільний додаток.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Мобільний додаток не тільки повідомляє про те, що ваше авто ось-ось залишиться без бензину, але і допомагає викликати на парковку мобільну заправку. Відтак, водіям не доводиться їхати на стаціонарну і стояти там у чергах.

Автори додатка запевняють - він перший такий у світі, і його вже автоматично встановлюють на деякі марки іноземних авто.

Домовленість України та ОАЕ

14 лютого 2021 року Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та Меморандум про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

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Автор: Олена Коваленко