У сертифікатах аеродрому аеропорт вже називається "Дніпро".

В Україні аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували в аеропорт "Дніпро".

Про це в соцмережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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"Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Дніпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому", - написав Криклій.

"У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також у реєстрах нинішній аеропорт вже називається "Дніпро". Цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названо новий аеропорт. Міжнародний аеропорт "Дніпро імені ...", - зазначив Криклій.

Також за його словами, до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого будуть перенаправлені всі літаки, а до кінця 2023 в Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга.

"З підписанням договору по "відкритому небу" і поступовим відновленням авіаційної сфери та економіки після кризи, вірю, що новий сучасний аеропорт відкриє для міста і регіону реально нові можливості", - зазначив Криклій.

Що цьому передувало

В лютому міністр інфраструктури Криклій повідомив про підписання контракту з генеральним підрядником компанією "Альтіс-Констракшн" на будівництво аеродрому "Дніпропетровськ" вартістю 3,95 млрд грн.

Будівництвом терміналу займається компанія "НС-Дніпро" (представник бізнес-групи DCH Олександра Ярославського).

Перейменування аеропорту в Києві

У березні 2018 року столичному аеропорту "Київ" (Жуляни), який є комунальним підприємством, було присвоєно ім'я Ігоря Сікорського.

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Автор: Павло Степанець