Україна розпочала верифікацію міжнародних автобусних перевезень.

В Україні було закрито 280 міжнародних автобусних маршрутів, більшість з яких прямували з Польщі до України та з України до Росії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, зазначивши при цьому, що Україна закрила 118 автобусних маршрутів з Польщі до України, 140 - з України до РФ, 22 - з України до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники.

"Зараз Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок – це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу "єЧерга" для перетину кордону автобусами", - приводить прес-служба міністерства слова заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.

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У міністерстві наголошують, що після того, як будуть перевірені маршрути до Польщі, подібні дії відбудуться і з маршрутами до інших країн.

"Окрема увагу Міністерство приділить маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до Міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту", - додали у відомстві.

Перевезення під час війни

З 13 січня в Україні відбулися зміни на ринку пасажирських перевезень.

Раніше підприємець чи підприємство, яке роками працювало на маршруті, могло подовжити собі дозвіл ще на роки. Тепер право працювати на міжобласних маршрутах перевізники будуть доводити на конкурсах кожні 5 років.

26 червня 2023 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" закриє близько 70 станцій. Згідно зі статистикою, в структурі УЗ 1402 залізничних станцій.

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