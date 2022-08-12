В уряді планують прискорити проходження на пунктах пропуску.

В уряді планують прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів, що сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради з командою Міністерства інфраструктури.

Він зазначив, що перед Міністерством поставлено завдання прискорити запуск послуги "Електронна черга" на кордоні та активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажних автомобілів та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску.

За його словами, в перспективі такі зони необхідно буде облаштувати згідно зі стандартами та директивами Європейського Союзу по всій країні.

Крім того, Мінінфраструктури спільно з Держмитслужбою потрібно опрацювати заходи щодо розширення пропускної спроможності державного кордону, зокрема закупівлю обладнання для сканування авто та прискорення проходження митних процедур.

Також треба опрацювати питання продовження роботи з облаштування прикордонної інфраструктури коштом кредитних та грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.

Електронна черга в пунктах пропуску:

У вересні 2021 року на Закарпатті планувалося ввести електронний запис у чергу у пунктах пропуску з ЄС.

Кабінет міністрів з 15 грудня в експериментальному режимі планував запустити електронну чергу перетину кордону.

Проект спрямований на організацію управління чергами автомобільних транспортних засобів, що використовуються в міжнародних перевезеннях для транспортування товарів через митний кордон України, перед міжнародними пунктами пропуску через кордон України для автомобільного сполучення.

Ідея черги - бронювання часу перетину кордону і створення зон очікування.

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