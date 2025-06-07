Пасажирів закликали бути пильними на вокзалах та в потягах, прибувати завчасно на вокзали, адже будуть посилені контрольні заходи.

В компанії "Укрзалізниця" анонсували посилення контрольних заходів на вокзалах та ймовірні затримки потягів через потенційні загрози.

"З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів - зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь...Зараз ворог активізувався особливо підступно: ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок", - написав голова правління компанії Олександр Перцовський.

За його словами, залізничну інфраструктуру атакували понад 3700 разів: злочинів, кваліфікованих як диверсія або терористичний акт - близько 300, як порушення законів та звичаїв війни - понад 400.

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Пасажирів закликали бути пильними на вокзалах та в потягах, прибувати завчасно на вокзали, адже будуть посилені контрольні заходи.

Новини "Укрзалізниці"

Державна "Укрзалізниця" через високий попит на напрямок до Карпат призначає курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня. Він курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, що дозволить дістатися до гір швидко та комфортно. В УЗ також відмітили, що продаж квитків уже відкрито.

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