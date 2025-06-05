В УЗ опрацьовують можливості призначення додаткових поїздів на гостродефіцитні напрямки.

Державна "Укрзалізниця" через високий попит на напрямок до Карпат призначає курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Розклад курсування:

з Києва 23 та 25 червня відправлення о 23:00, прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня;

з Ясіні 24 та 26 червня відправлення о 18:05, прибуття до Києва о 09:18.

Зазначається, що поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, що дозволить дістатися до гір швидко та комфортно. В УЗ також відмітили, що продаж квитків уже відкрито.

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"Залізничники продовжують опрацьовувати можливості призначення додаткових поїздів на гостродефіцитні напрямки з урахуванням наявного рухомого складу", - додали в УЗ.

"Укрзалізниця" - останні новини

Як писав УНІАН, у зв’язку з початком сезону відпусток та зростанням пасажиропотоку УЗ продовжує курсування додаткового поїзда №284/283 Ужгород - Київ - Ужгород на пікові дати.

"Укрзалізниця" також призначила додатковий поїзд №159/160 з Києва до Трускавця: поїзд курсуватиме 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня в обох напрямках.

Крім того, в УЗ нещодавно повідомили про продовження курсування регіонального поїзда Чернівці - Львів, який буде курсувати з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня.

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