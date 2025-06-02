Квитки вже у продажу у застосунку УЗ, на сайті та в касах.

Державна "Укрзалізниця" традиційно призначає додатковий поїзд №159/160 з Києва до Трускавця.

Поїзд курсуватиме 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня в обох напрямках. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

З Києва відправлення відбуватиметься о 10:16, а прибуття у Трускавець – о 19:37. Зворотно – відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття до Києва – о 19:11.

Відео дня

Зазначається, що у складі поїзда – пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. В УЗ також звернули увагу, що непарні номери місць – біля вікна, парні – біля проходу.

Придбати квитки вже можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах.

"Укрзалізниця" – останні новини

Компанія нещодавно повідомила про продовження курсування регіонального поїзда Чернівці – Львів. Вони будуть курсувати з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня.

Крім того, перевізник призначив додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на низку дат травня та червня. Рухомий склад матиме купейні вагони із місцями для сидіння та вагони класу СВ зі спальними місцями.

Вас також можуть зацікавити новини: