Продукт на станціях WOG подорожчав на 10 коп./л - до 17,48 грн/л.

Середня вартість скраплений газ у мережах АЗС України підвищилася на 5 коп.за літр, досягнувши 16,77 грн за літр, що є рекордом за всю історію спостережень в нашій країні.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що на АЗС UPG і "Автопорт" вартість автогазу зросла в середньому на 22 коп./л і 30 коп./л, до 16,75 грн/л і 17,30 грн/л відповідно. Продукт на станціях WOG подорожчав на 10 коп./л, до 17,48 грн/л.

"ОВІС", BVS і "Катрал" підняли ціни на 10 коп./л, до 16,49, 16,59 і 16,27 грн/л відповідно.

Скраплений газ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 22 і 8 коп./л, до 16,75 до грн/л і 16,71 грн/л відповідно.

Аналітики консалтингової групи "А-95" відзначили, що середня ціна ресурсу в розмірі 16,77 грн за літр є рекордною для України за всю історію спостереження. Всього з початку липня ціни зросли на 1,40 грн за літр, або на 9,5%.

Ціна автогазу в липні:

Середня вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні з 9 по 16 липня 2021 року зросла на 30 копійок за літр, до 15,7 грн.

19 липня 2021 року вартість автогазу в мережах АЗС України преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 грн за літр.

Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні з 16 по 23 липня зросла на 94 копійки за літр - до 16,66 грн.

Автор: Ганна Бредіхіна