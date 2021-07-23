На SOCAR вартість літра автогазу збільшилася на 1 грн, до 17,48 грн.

Середня вартість автогазу у мережах АЗС в Україні з 16 по 23 липня зросла на 94 копійки за літр, до 16,66 грн.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що на АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 50 коп./л і 60 коп./л, до 17,49 грн і 17,38 грн відповідно. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 1 гривню, до 17,48 грн/л.

Скраплений газ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 84 і 83 коп./л, до 16,61 грн і 16,41 грн відповідно. У мережі KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 75 коп./л і 87 коп./л, до 16,94 грн/л і 15,85 грн/л.

Мережі Prime, "Паралель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 0,5-1 грн/л.

Ціна автогазу в липні

Середня вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні з 9 по 16 липня 2021 року зросла на 30 копійок за літр, до 15,7 грн.

19 липня 2021 року вартість автогазу у мережах АЗС України преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 грн за літр.

Автор: Ганна Бредіхіна