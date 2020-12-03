Середня вартість будівництва одного кілометра нової дороги в 2020 році знизилася на 14,3% - до 90,216 мільйона гривень, реконструкції – на 44,7% (до 36,061 мільйона гривень).

Вартість поточного середнього ремонту одного кілометра автодороги у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, зросла майже у 2 рази – до 11,193 мільйона гривень.

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Про це свідчать дані публічного модуля аналітики системи Prozorro, представлені виконавчим директором ініціативи з прозорості CoST Ukraine Святославом Абрамовим в ході брифінгу в Києві.

У розрізі регіонів найдорожчий поточний середній ремонт зафіксовано в Дніпропетровській області - 26,7 мільйона гривень за кілометр, Чернівецькій - 25,7 мільйона гривень і Луганській-23,6 мільйона гривень.

Згідно з представленими даними, середня вартість будівництва одного кілометра нової дороги у 2020 році знизилася на 14,3% - до 90,216 мільйона гривень, реконструкції – на 44,7% (до 36,061 мільйона гривень).

Вартість капітального ремонту кілометра дороги зросла на 4% – до 25,184 мільйона гривень.

Прес-служба Міністерства інфраструктури повідомила, що у 2020 році було прокладено 14,35 кілометра доріг нового будівництва, 77,29 кілометра реконструкції, 449,7 кілометра капітального ремонту і 4395,4 кілометра поточного середнього ремонту.

Згідно з представленими даними, вартість основних матеріалів, що використовуються у дорожньому будівництві, у 2020 році практично не змінилася.

Що цьому передувало

За словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, всі 100% об'єктів поточного середнього ремонту проходили експертизу, завдяки якій агентству вдалося заощадити 11,8 мільярда гривень.

Середній показник економії на одному проекті становить 7,4%.

З березня в Україні триває національний проект" велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець