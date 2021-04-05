Коригування цін проведено в рамках підготовки Меморандуму між учасниками ринку і Кабміном.

Мережеві оператори України з 2 на 5 квітня знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,1-1,5 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що, наприклад, на станціях ОККО і WOG ціна бензину марки А-92 опустилася на 1 грн/л, до 29,49 грн, а А-92 подешевшав на 1,5 грн/л, до 29,99 грн.

У мережі KLO бензин А-92 подешевшав на 10 копійок за літр, до 29,19 грн, бензин А - 95-до 29,49 грн/л (-70 коп.). На UPG бензини подешевшали на 40 копійок за літр.

Відзначається, що, згідно з інформацією представника роздрібного ринку, коригування цін проведено в рамках підготовки Меморандуму між учасниками ринку і Кабміном, який буде підписаний сьогодні в другій половині дня. Текст документа ще не опублікований, але, за інформацією учасника ринку, передбачається, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижче 30 грн/л. Перевищення цього рівня можливе лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Раніше протягом декількох місяців спостерігалося зростання цін на паливо на українських через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

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Автор: Ігор Орел