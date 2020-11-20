Водій-порушник зможе сплатити штраф при виїзді з України.

З 19 листопада іноземні громадяни, які в'їхали на своїх автомобілях в Україну, та громадяни України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, нестимуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій збив на переході 17-річну дівчину й врізався у трамвай (відео)Як повідомила прес-служба МВС, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Цей проект реалізовано спільно з Держприкордонслужбою. Прикордонник при в'їзді автомобіля з номерами іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ та паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з бази даних ДПСУ", - розповів Геращенко.

За його словами, щодо цих громадян поліція виносить постанови про порушення правил дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам.

"Прикордонники при виїзді з України автомобіля з іноземною реєстрацією фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні та інформують про це водія, пропонуючи йому сплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється сплатити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну", - заявив Геращенко.

У разі, якщо власник автомобіля з іноземними номерами, який є громадянином України, відмовиться сплатити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Геращенко зазначив, що першими порушниками, зафіксованими системою, стали громадяни Білорусі та Молдови.

Система відеофіксації порушень ПДР: як вона працює

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

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Автор: Юлія Петриченко