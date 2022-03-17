Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 17 березня / фото УНІАН, Олександр Синиця
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на четвер, на 17 березня.
Як повідомляє прес-служба компанії, зокрема додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Краматорська і Запоріжжя за наступними маршрутами:
- Інтерсіті+ Харків - Львів 8:00;
- №229/230 Харків - Ужгород 9:40;
- №239/240 Харків - Львів 13:00;
- Інтерсіті+ Харків - Львів 14:00;
- Інтерсіті+ Дніпро - Львів 8:00;
- №903/904 Дніпро - Дрогобич 10:30;
- №273/274 Краматорськ - Львів 13:00;
- №275/276 Краматорськ - Львів 16:00;
- №219/220 Кривий Ріг - Ужгород 11:00;
- №902/901 Запоріжжя - Хелм 10:00;
- №225/226 Запоріжжя - Ковель 16:05;
- №234/233 Запоріжжя - Ужгород 18:00.
Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Окрім цього, зі столичного вокзалу "Дарниця" відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова – о 7:00.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" розпочала націоналізацію 15076 російських вагонів, які стоять на коліях України.