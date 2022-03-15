На першому етапі буде складено перелік власників вагонів, серед засновників "є путінська Росія".

АТ "Укрзалізниця" розпочала націоналізацію 15 076 російських вагонів, які стоять на коліях України.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є путінська Росія. Далі буде Кабмін, РНБО, Указ президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанії "ВЕБ-Лізинг", "ВТБ-Лізинг", "Газпромтранс", "ГТЛК", "Сбербанк Лізинг" точно належать РФ. Це вже понад 3 тисячі вагонів.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав документ, який фактично дозволяє російським авіакомпаніям використовувати літаки іноземних лізингодавців попри їхню заборону.

Крім того, в Держдумі РФ схвалили ініціативу "Єдиної Росії" про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або "виникне ризик необґрунтованої ліквідації" через санкції.

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