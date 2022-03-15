АТ "Укрзалізниця" розпочала націоналізацію 15 076 російських вагонів, які стоять на коліях України.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.
"Зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є путінська Росія. Далі буде Кабмін, РНБО, Указ президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що компанії "ВЕБ-Лізинг", "ВТБ-Лізинг", "Газпромтранс", "ГТЛК", "Сбербанк Лізинг" точно належать РФ. Це вже понад 3 тисячі вагонів.
Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав документ, який фактично дозволяє російським авіакомпаніям використовувати літаки іноземних лізингодавців попри їхню заборону.
Крім того, в Держдумі РФ схвалили ініціативу "Єдиної Росії" про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або "виникне ризик необґрунтованої ліквідації" через санкції.