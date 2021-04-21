Новинка буде вироблятися і продаватися виключно в Китаї / Ілюстрація REUTERS

В рамках Шанхайського автосалону (Auto Shanghai 2021) німецький автовиробник Volkswagen представив третій електромобіль в рамках сімейства ID.

Про це повідомляє Volkswagen.

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Семимісний кросовер VW ID.6 буде пропонуватися в версіях ID.6 CROZZ і ID.6 X.

На відміну від моделей VW ID.3 і VW ID.4, новинка буде вироблятися і продаватися виключно в Китаї.

Так, версію ID.6 CROZZ збиратимуть на спільному підприємстві FAW-Volkswagen у Фошані, а версію ID.6 X - на спільному підприємстві SAIC Volkswagen в Антіні.

Фото Volkswagen

Новинка побудована на фірмовій платформі VW MEB (Modular Electric Drive Kit) при цьому дизайн, габарити, функціональність і особливості користувацького досвіду створювалися спеціально під китайських покупців. Електрокроссовер VW ID.6 виконаний в габаритах 4876x1848x1680 мм, тобто його довжина на 30 см більше, ніж у VW ID.4 і додатковий простір якраз і пішло на більш комфортні умови для пасажирів другого і третього ряду.

Електрокроссовер VW ID.6 буде пропонуватися в трьох варіантах потужності (132/150/225 кВт) і з двома батареями різної ємності (58/62 кВтг і 77/82 кВтг), при цьому на першому етапі будуть доступні чотири модифікації: 132 кВт / 58 кВтг (RWD), 150 кВт / 58 кВтг (RWD), 150 кВт / 77 кВтг (RWD) і 225 кВт / 77 кВтг (AWD).

У підсумку в найпотужнішою повнопривідної версії з двома електродвигунами (225 кВт / 305 к.с.) Великий електрокросовер буде розганятися до 100 км/год всього за 6,6 секунди і набирати 160 км/ч. у свою чергу в парі з батареєю ємністю 77 кВтг запас ходу складе 588 км по вимірювальному циклу China NEDC (з батареєю на 58 кВтг запас ходу буде доходити до 436 км).

Фото Volkswagen

Виробник також зазначив, що в кабіні новинки немає жодної фізичної кнопки або перемикача, все управління покладено на сенсорний 12-дюймовий дисплей з голосовим управлінням "Hello ID" і дисплей доповненої реальності AR-HUD.

Міжнародна автовиставка в Шанхаї

20 квітня 2021 року вперше з початку пандемії у Шанхаї відкрилася міжнародна автовиставка. На виставці представлені моделі майже від тисячі автовиробників.

Загальна площа 12 павільйонів - 360 тисяч квадратних метрів. Фаворити виставки - електрокари. 

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Автор: Олена Коваленко