Семимісний кросовер VW ID.6 буде пропонуватися в версіях ID.6 CROZZ та ID.6 X.

В рамках Шанхайського автосалону (Auto Shanghai 2021) німецький автовиробник Volkswagen представив третій електромобіль в рамках сімейства ID.

Про це повідомляє Volkswagen.

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Семимісний кросовер VW ID.6 буде пропонуватися в версіях ID.6 CROZZ і ID.6 X.

На відміну від моделей VW ID.3 і VW ID.4, новинка буде вироблятися і продаватися виключно в Китаї.

Так, версію ID.6 CROZZ збиратимуть на спільному підприємстві FAW-Volkswagen у Фошані, а версію ID.6 X - на спільному підприємстві SAIC Volkswagen в Антіні.

Новинка побудована на фірмовій платформі VW MEB (Modular Electric Drive Kit) при цьому дизайн, габарити, функціональність і особливості користувацького досвіду створювалися спеціально під китайських покупців. Електрокроссовер VW ID.6 виконаний в габаритах 4876x1848x1680 мм, тобто його довжина на 30 см більше, ніж у VW ID.4 і додатковий простір якраз і пішло на більш комфортні умови для пасажирів другого і третього ряду.

Електрокроссовер VW ID.6 буде пропонуватися в трьох варіантах потужності (132/150/225 кВт) і з двома батареями різної ємності (58/62 кВтг і 77/82 кВтг), при цьому на першому етапі будуть доступні чотири модифікації: 132 кВт / 58 кВтг (RWD), 150 кВт / 58 кВтг (RWD), 150 кВт / 77 кВтг (RWD) і 225 кВт / 77 кВтг (AWD).

У підсумку в найпотужнішою повнопривідної версії з двома електродвигунами (225 кВт / 305 к.с.) Великий електрокросовер буде розганятися до 100 км/год всього за 6,6 секунди і набирати 160 км/ч. у свою чергу в парі з батареєю ємністю 77 кВтг запас ходу складе 588 км по вимірювальному циклу China NEDC (з батареєю на 58 кВтг запас ходу буде доходити до 436 км).

Виробник також зазначив, що в кабіні новинки немає жодної фізичної кнопки або перемикача, все управління покладено на сенсорний 12-дюймовий дисплей з голосовим управлінням "Hello ID" і дисплей доповненої реальності AR-HUD.

Міжнародна автовиставка в Шанхаї

20 квітня 2021 року вперше з початку пандемії у Шанхаї відкрилася міжнародна автовиставка. На виставці представлені моделі майже від тисячі автовиробників.

Загальна площа 12 павільйонів - 360 тисяч квадратних метрів. Фаворити виставки - електрокари.

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Автор: Олена Коваленко