Шанхайський автосалон-2021 проходить з дотриманням масочного режиму / Ілюстрація Reuters
У Шанхаї відкрилася перша міжнародна автовиставка з початку пандемії.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
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Шанхайський автосалон-2021 проходить з дотриманням масочного режиму.
Сьогодні салон відкритий тільки для журналістів, 21 квітня він буде відкритий для великих покупців, а з 22 квітня двері салону будуть відкриті для всіх охочих.
Ілюстрація Reuters
На виставці будуть представлені моделі майже від тисячі автовиробників.
Ілюстрація Reuters
Загальна площа 12 павільйонів - 360 тисяч квадратних метрів. Фаворити виставки - електрокари.
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