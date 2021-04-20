Фаворити виставки - електрокари.

У Шанхаї відкрилася перша міжнародна автовиставка з початку пандемії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Шанхайський автосалон-2021 проходить з дотриманням масочного режиму.

Сьогодні салон відкритий тільки для журналістів, 21 квітня він буде відкритий для великих покупців, а з 22 квітня двері салону будуть відкриті для всіх охочих.

На виставці будуть представлені моделі майже від тисячі автовиробників.

Загальна площа 12 павільйонів - 360 тисяч квадратних метрів. Фаворити виставки - електрокари.

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Автор: Олена Коваленко