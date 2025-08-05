Німці глибоко розчаровані залізничною системою, яка останнім часом занепадає.

30 років недофінансування призвели до того, що німецька залізна дорога опинилася в стані кризи – поїзди запізнюються, а деякі з них просто виходять з ладу. Про це повідомляє The Washington Post.

На початку 1990-х років близько 85% поїздів далекого сполучення в Німеччині прибували вчасно, але сьогодні ситуація змінилася.

Протягом більшої частини минулого року цей показник коливався на рівні 60–65%. У липні лише 56% поїздів далекого сполучення прибували із запізненням не більше ніж на шість хвилин.

Відео дня

Часті запізнення – лише верхівка айсбергу проблем, адже деякі елементи залізної дороги просто "розвалюються".

26 липня німецький швидкісний потяг, що прямував до Гамбурга, зламався неподалік від Відня, залишивши близько 400 пасажирів у тунелі без електрики, освітлення та кондиціонування повітря на понад шість годин.

Рятувальники врешті-решт евакуювали людей через аварійні виходи, але цей випадок ще раз продемонстрував, наскільки складною є ситуація.

Розуміють це і у Deutsche Bahn – компанії, яка є основним залізничним оператором Німеччини. Сьогодні вона змушена вдатися до "радикальних" заходів, щоб повернути залізничну систему до належного рівня.

Так, лінію, що з’єднує два найбільші міста Німеччини – Берлін і Гамбург –вирішили повністю закрили на дев’ять місяців для ремонтних робіт.

"У DB зовсім не задоволені показниками пунктуальності, – йдеться в заяві речника Deutsche Bahn. – 80% затримок у міжміському сполученні спричинені старою, зношеною та перевантаженою інфраструктурою. Це стосується численних несправностей наших залізничних об’єктів. Саме тому ми максимально швидко оновлюємо інфраструктуру".

В цьому році міністерство фінансів Німеччини виділило рекордні 25 мільярдів доларів на залізничну інфраструктуру. Ці кошти допоможуть виправити ситуацію, але фахівці визнають, що для розвитку німецької залізниці все потрібні значно більші інвестиції.

Передбачається, що у 2025-му Deutsche Bahn досягне принаймні 65% пунктуальності для поїздів далекого сполучення, а до 2027 року досягне рівня в 75–80%. Проте, навіть за такого розвитку подій, репутація німецької залізної дороги залишиться майже безнадійно зіпсованою.

Залізниця в Європі – останні новини

Раніше Euronews повідомив, що згідно з останніми офіційними даними, високошвидкісна залізнична мережа Євросоюзу майже подвоїлася за десятиліття. Водночас загальна залізнична мережа блоку зазнала скорочення на 1,3 відсотка і становила у 2023 році "лише" 200 947 км.

На думку фахівців, у Європі недостатньо швидко модернізують свої залізниці. Якщо європейська залізнична мережа хоче підтримати енергетичні та кліматичні цілі континенту, їй доведеться пройти довгий шлях.

Певні кроки для цього вже робляться. Нагадаємо, цього року у перший рейс вийшов довгоочікуваний прямий поїзд між Брюсселем і Венецією.

Вас також можуть зацікавити новини: