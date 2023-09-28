Проблеми пояснюють "хакерською DDoS-атакою з-за кордону".

Сьогодні, 28 вересня, в аеропортах Росії стався глобальний збій системи бронювання.

Як повідомляє російський РБК з посиланням на повідомлення ряду російських авіакомпаній, в системі бронювання Leonardo стався збій. Через це проблеми з реєстрацією пасажирів сталися в аеропортах на рейси "Аерофлоту", "Росії", "Победи".

"Ускладнена робота сервісів бронювання квитків та послуг, онлайн-реєстрації та реєстрації в аеропортах маршрутної мережі авіакомпанії "Победа", - уточнили в компанії.

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У держкорпорації "Ростех" відзначили, що "система піддалася масовій DDoS-атаці з-за кордону".

Крім того, в авіакомпаніях "Уральські авіалінії", Azur Air і Red Wings також повідомили про проблеми в реєстрації пасажирів на рейси в аеропортах маршрутної мережі компанії.

Програміст в ще одній великій російській авіакомпанії додав, що локальні проблеми зберігаються.

Проблеми російської авіації

1 вересня 2023 року сообщалсь про те, що в Москві щось потужно палає, в аеропортах ввели план "Ковер".

3 вересня 2023 року повідомлялося про те, що в Москві масово протміняють авіарейси та евакуюють Київський вокзал. У російській столиці скасували понад 20 рейсів, ще 19 були затримані. Причина скасування рейсів не повідомлялася.

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