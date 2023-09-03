В російській столиці скасували понад 20 рейсів, ще 19 затримано – причина невідома.

В російській столиці масово скасовують авіарейси. Крім того, проводиться евакуація Київського возкалу в Москві.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС. Зазначається, що Київський вокзал у Москві евакуюють через повідомлення про загрозу вибуху. Його обстежують.

Водночас у московських аеропортах масово скасовують та затримують авіарейси. Причина – невідома.

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"Близько 23 авіарейсів скасовано і 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня, випливає з даних сервісу "Яндекс Розкладу". За даними на 0:26 в аеропорту Внуково скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, у Шереметьєво затримуються 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8, ще 17 скасовано", – йдеться у повідомленні.

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На 1 вересня російських школярів змусили слухати гімн, стоячи на колінах. Сталося це в Красноярській школі №45. Примітно, що ані вчителі, ані батьки нічого дивного в цьому не побачили.

Крім того, росіяни почали масово страхуватися від "бавовни". Так, починаючи з липня 2023 року громадяни РФ наполягають на включенні в страхові поліси ризиків "диверсій". Доплати за страховку від атак дронів становить від 500 російських рублів до 5 тисяч рублів.

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