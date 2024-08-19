У липні в нашій країні зареєстровали понад 4,1 тисячі вживаних автомобілів зі США. Таким чином, 21% вживаних легковиків, які у минулому місяці перейшли на українські номери були зі Сполучених Штатів. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
Якщо порівнювати з липнем 2023 року, то попит на американські легкові авто з пробігом збільшився майже на 75%.
Найбільшу частку з цієї кількості (44%) склали машини з бензиновими двигунами. Одразу за ними йдуть електричні авто – на них припадає 37%. Гібриди зайняли у цьому сегменті 7%, а дизельні автомобілі та авто з ГБО – по 6%.
ТОП-5 моделей вживаних авто зі США:
- Tesla Model 3 – 418 одиниць;
- Tesla Model Y – 401;
- Ford Escape – 280;
- Volkswagen Passat – 248;
- Jeep Cherokee – 245.
Середній вік американських авто з пробігом, які поповнили у липні український автопарк становить 5,7 року.
Автомобільний ринок – останні новини
Раніше американські маркетологи опитали десятки тисяч власників нових автомобілів і з'ясували, наскільки вони вдоволені покупкою. Серед брендів масового ринку найкращі показники продемонстрував MINI. Одразу за ним йдуть Ram та Kia. Якщо ж казати про преміальний сегмент, то тут лідерами виявились Porsche, Jaguar та Land Rover.
Також, нагадаємо, що спеціалісти назвали десятку кращих вживаних авто для водіїв-початківців. Вони радять звернути уваги, зокрема, на Hyundai i10, Kia Picanto та Volkswagen Polo.