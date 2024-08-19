Якщо порівнювати з липнем минулого року, то попит на американські легковики з пробігом збільшився практично на 75%.

У липні в нашій країні зареєстровали понад 4,1 тисячі вживаних автомобілів зі США. Таким чином, 21% вживаних легковиків, які у минулому місяці перейшли на українські номери були зі Сполучених Штатів. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з липнем 2023 року, то попит на американські легкові авто з пробігом збільшився майже на 75%.

Найбільшу частку з цієї кількості (44%) склали машини з бензиновими двигунами. Одразу за ними йдуть електричні авто – на них припадає 37%. Гібриди зайняли у цьому сегменті 7%, а дизельні автомобілі та авто з ГБО – по 6%.

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ТОП-5 моделей вживаних авто зі США:

Tesla Model 3 – 418 одиниць;

Tesla Model Y – 401;

Ford Escape – 280;

Volkswagen Passat – 248;

Jeep Cherokee – 245.

Середній вік американських авто з пробігом, які поповнили у липні український автопарк становить 5,7 року.

Автомобільний ринок – останні новини

Раніше американські маркетологи опитали десятки тисяч власників нових автомобілів і з'ясували, наскільки вони вдоволені покупкою. Серед брендів масового ринку найкращі показники продемонстрував MINI. Одразу за ним йдуть Ram та Kia. Якщо ж казати про преміальний сегмент, то тут лідерами виявились Porsche, Jaguar та Land Rover.

Також, нагадаємо, що спеціалісти назвали десятку кращих вживаних авто для водіїв-початківців. Вони радять звернути уваги, зокрема, на Hyundai i10, Kia Picanto та Volkswagen Polo.

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