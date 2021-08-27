У вересні компанія виконуватиме польоти лише два рази на тиждень.

З 13 вересня угорський лоукостер Wizz Air відновить польоти з київського аеропорту "Жуляни" до столиці Угорщини Будапешту.

Про це повідомляє Avianews.com.

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У вересні компанія виконуватиме польоти тільки два рази на тиждень - щопонеділка та щоп'ятниці.

З листопада частота збільшиться до п'яти разів на тиждень — щопонеділка, щосереди, щоетверга, щоп'ятниці та неділі.

Мінімальна заявлена Wizz Air ціна перельоту з Києва в Будапешт починається від 25 євро в один бік.

Ціна включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг. Для провезення додаткової ручної поклажі або багажу потрібно оплатити спеціальний збір або вибрати тариф, який включає потрібну послугу.

Wizz Air: що необхідно знати

Wizz Air продає авіаквитки, які підлягають обміну або поверненню зі штрафом.

Щоб зробити квиток Wizz Air гнучким, Необхідно докупити послугу Wizz Flex.

Wizz Flex коштує від 5 до 18 євро, це означає, що в деяких випадках послуга коштує практично як новий авіаквиток.

Автор: Олена Коваленко