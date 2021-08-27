З 13 вересня угорський лоукостер Wizz Air відновить польоти з київського аеропорту "Жуляни" до столиці Угорщини Будапешту.
Про це повідомляє Avianews.com.
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У вересні компанія виконуватиме польоти тільки два рази на тиждень - щопонеділка та щоп'ятниці.
З листопада частота збільшиться до п'яти разів на тиждень — щопонеділка, щосереди, щоетверга, щоп'ятниці та неділі.
Мінімальна заявлена Wizz Air ціна перельоту з Києва в Будапешт починається від 25 євро в один бік.
Ціна включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг. Для провезення додаткової ручної поклажі або багажу потрібно оплатити спеціальний збір або вибрати тариф, який включає потрібну послугу.
Wizz Air: що необхідно знати
Wizz Air продає авіаквитки, які підлягають обміну або поверненню зі штрафом.
Щоб зробити квиток Wizz Air гнучким, Необхідно докупити послугу Wizz Flex.
Wizz Flex коштує від 5 до 18 євро, це означає, що в деяких випадках послуга коштує практично як новий авіаквиток.