Обмеження на здійснення міжнародного регулярного повітряного сполучення подовжено і воно буде діяти до 31 грудня .

Грузія продовжила до 1 січня 2021 року заборону на міжнародне регулярне авіасполучення.

Читайте такожВідпочинок в Грузії знову скасовується: місцева влада ще раз продовжила обмеження на міжнародні авіарейсиРішення було прийняте після чергової оцінки ситуації з поширенням коронавірусу в світі, повідомляє агентство "Грузия Online".

"Обмеження на здійснення міжнародного регулярного повітряного сполучення подовжено і воно буде діяти до 31 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні Агентства цивільної авіації Грузії.

У той же час Агентство відзначає, що обмеження на регулярне авіасполучення не поширюється на прямі міжнародні рейси, які виконуються або плануються між Тбіліським міжнародним аеропортом і аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Обмеження також не поширюється на регулярні рейси між Кутаїський міжнародним аеропортом і аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.

Коли Грузія закрила авіасполучення

Грузія з березня припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами через пандемію коронавірусу. Уряд спочатку пообіцяв почати прийом міжнародних туристів з 1 липня, проте потім було заявлено, що через складну епідеміологічну ситуацію в світі відкриття регулярних міжнародних польотів відкладається до 1 серпня. Потім цей термін був неодноразово продовжений.

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Автор: УНІАН