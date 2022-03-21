У період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця буде заборонений.

Через впровадження у Києві посиленої комендантської години з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

"Так, у період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди у Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь до комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки", – попереджають в "Укрзалізниці".

Також зазначається, що на час дії комендантської години не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця. Приміські поїзди курсуватимуть насамперед для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників.

Як повідомляв УНІАН, для підвищення безпеки в столиці та Київській області в понеділок, 21 березня, вводять комендантську годину. Розпочнеться вона сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня.

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