Китайський BYD обігнав по популярності майже всіх європейських автовиробників.

У рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів 2024-го станом на листопад домінувала Toyota, а одразу за нею розтушувався Volkswagen. Про це повідомляє Focus2Move.

Toyota може похвалитись 8,33 мільйонами проданих авто. Попри падіння на 0,2% у річному обчисленні, гігант впевнено зберігає світове лідерство. Volkswagen посів друге місце з 4,44 мільйонами проданих одиниць (+0.4%).

На третьому місці опинився BYD, показники якого склали 3,39 мільйона проданих автомобілів. При цьому китайський виробник продемонстрував зростання на 42,1%, що стало найкращим показником серед 10 найпопулярніших автомобільних брендів.

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Зазначимо, що ще у 2019-му BYD посідав лише 49-е місце у світовому рейтингу. Варто також додати, що німецька BMW взагалі не попала в ТОП-10.

Загалом десятка брендів виглядає так:

Toyota – 8,33 мільйона;

Volkswagen – 4,44 млн;

BYD – 3,39 млн;

Honda – 3,39 млн;

Hyundai – 3,38 млн;

Ford – 3,36 млн;

Nissan – 2,85 млн;

Chevrolet – 2,72 млн;

Kia – 2,67 млн;

Mercedes – 1,99 млн.

Найпопулярніші моделі авто – останні новини

Нещодавно стало відомо, що Toyota Corolla зберегла світове лідерство на автомобільному ринку. Втім, доволі близько до неї знаходиться інша популярна модель – Tesla Model Y.

Якщо казати про український авторинок, то найпопулярнішою моделлю серед нових авто у 2024-му доволі очікувано став компактний кросовер Renault Duster. Одразу за ним йдуть Toyota RAV4 та Mazda CX-5.

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