Toyota може похвалитись 8,33 мільйонами проданих авто / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів 2024-го станом на листопад домінувала Toyota, а одразу за нею розтушувався Volkswagen. Про це повідомляє Focus2Move

Toyota може похвалитись 8,33 мільйонами проданих авто. Попри падіння на 0,2% у річному обчисленні, гігант впевнено зберігає світове лідерство. Volkswagen посів друге місце з 4,44 мільйонами проданих одиниць (+0.4%). 

На третьому місці опинився BYD, показники якого склали 3,39 мільйона проданих автомобілів. При цьому китайський виробник продемонстрував зростання на 42,1%, що стало найкращим показником серед 10 найпопулярніших автомобільних брендів. 

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Зазначимо, що ще у 2019-му BYD посідав лише 49-е місце у світовому рейтингу. Варто також додати, що німецька BMW взагалі не попала в ТОП-10. 

Загалом десятка брендів виглядає так: 

  • Toyota – 8,33 мільйона;
  • Volkswagen – 4,44 млн;
  • BYD – 3,39 млн; 
  • Honda – 3,39 млн;
  • Hyundai – 3,38 млн;
  • Ford – 3,36 млн;
  • Nissan – 2,85 млн;
  • Chevrolet – 2,72 млн; 
  • Kia – 2,67 млн;
  • Mercedes – 1,99 млн. 

Найпопулярніші моделі авто – останні новини

Нещодавно стало відомо, що Toyota Corolla зберегла світове лідерство на автомобільному ринку. Втім, доволі близько до неї знаходиться інша популярна модель – Tesla Model Y.

Якщо казати про український авторинок, то найпопулярнішою моделлю серед нових авто у 2024-му доволі очікувано став компактний кросовер Renault Duster. Одразу за ним йдуть Toyota RAV4 та Mazda CX-5. 

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