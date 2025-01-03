У рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів 2024-го станом на листопад домінувала Toyota, а одразу за нею розтушувався Volkswagen. Про це повідомляє Focus2Move.
Toyota може похвалитись 8,33 мільйонами проданих авто. Попри падіння на 0,2% у річному обчисленні, гігант впевнено зберігає світове лідерство. Volkswagen посів друге місце з 4,44 мільйонами проданих одиниць (+0.4%).
На третьому місці опинився BYD, показники якого склали 3,39 мільйона проданих автомобілів. При цьому китайський виробник продемонстрував зростання на 42,1%, що стало найкращим показником серед 10 найпопулярніших автомобільних брендів.
Зазначимо, що ще у 2019-му BYD посідав лише 49-е місце у світовому рейтингу. Варто також додати, що німецька BMW взагалі не попала в ТОП-10.
Загалом десятка брендів виглядає так:
- Toyota – 8,33 мільйона;
- Volkswagen – 4,44 млн;
- BYD – 3,39 млн;
- Honda – 3,39 млн;
- Hyundai – 3,38 млн;
- Ford – 3,36 млн;
- Nissan – 2,85 млн;
- Chevrolet – 2,72 млн;
- Kia – 2,67 млн;
- Mercedes – 1,99 млн.
Найпопулярніші моделі авто – останні новини
Нещодавно стало відомо, що Toyota Corolla зберегла світове лідерство на автомобільному ринку. Втім, доволі близько до неї знаходиться інша популярна модель – Tesla Model Y.
Якщо казати про український авторинок, то найпопулярнішою моделлю серед нових авто у 2024-му доволі очікувано став компактний кросовер Renault Duster. Одразу за ним йдуть Toyota RAV4 та Mazda CX-5.